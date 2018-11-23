В "Александрии" обещают, что газон будет готов к матчу с "Динамо" несмотря на снегопад

Наставник "Александрии" Владимир Шаран уверен, что проведению матча 16 тура чемпионата Украины против "Динамо" ничего не угрожает.

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Главный тренер "желто-черных" говорит, что поле зеленое и хорошего качества.

У нас на стадионе работают профессионалы. В тот день, как только выпал снег до 20 см, работники приступили к очистке и работали до поздней ночи. Включили подогрев, накрыли пленкой, и сейчас поле зеленое, хорошего качества. В этом вопросе волноваться не приходится,

– цитирует Шарана ua-football.

Как известно, на днях в Александрии выпал обильный снег.

В клубе заявили, что после ночной метели снежный покров составлял до десяти сантиметров. Группа стадиона "Ника" убирала последствия непогоды около 20 часов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и киевским "Арсеналом" может не состояться.