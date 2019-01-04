В "Александрии" сообщили о громком трансфере

Украинский футболист Валерий Лучкевич близок к тому, чтобы вернуться в родной чемпионат. Игрок бельгийского "Стандарда" может пополнить ряды "Александрии".

О существовании такой договоренности рассказал главный тренер "Александрии" Владимир Шаран, информирует пресс-служба клуба.

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Валерий Лучкевич может перейти в "Александрию" на правах аренды до конца сезона.

В матчах Украинской Премьер-Лиги футболист дебютировал 10 августа 2014 года за "Днепр". 30 января 2017 года было официально объявлено о переходе Валерия Лучкевича в состав бельгийского "Стандарда".

Напомним, что украинский полузащитник Валерий Лучкевич активно ищет новую команду.