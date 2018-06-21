В Алжире нашли радикальный способ борьбы со списыванием на экзаменах

В Алжире на время проведения выпускных школьных экзаменов заблокировали доступ в интернет.

Об этом сообщает ВВС.

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Власти Алжира приняли такие меры, чтобы избежать списывания во время экзаменов и утечки заданий.

Выпускные экзамены в школах страны в 2018 году сдают с 20 по 25 июня. Интернет как проводной, так и мобильный, отключают на час с момента начала экзамена.

"Доступ в соцсеть Facebook будет заблокирован во время всего экзаменационного периода", – заявила Министр образования Алжира Нурия Бенгебрит в интервью местным СМИ.

В прошлом году власти попросили провайдеров добровольно отключить доступ к соцсетям, чтобы предотвратить мошенничество, но это не сработало.

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