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      В Андреевскую церковь бросили "коктейль Молотова": что сейчас происходит под храмом

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      Утром 15 ноября неизвестные лица бросили бутылки с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви.

      В полиции Киева сообщили, что в результате нападения никто не пострадал и, к счастью, обошлось без возгорания. Правда, представитель УПЦ КП ранее заявил, что пострадал священник, который охранял храм.

      Читайте также: Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь: известны детали

      Об инциденте правоохранителям сообщил охранник Андреевской церкви, который позвонил на линию "102".

      Андріївська церква напад підпал
      Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви/24 канал

      Когда охранники церкви пытались задержать злоумышленников те применили против них газовые баллончики и скрылись.

      Сейчас проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события,
      – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

      В полиции добавили, что при осмотре территории вблизи Андреевской церкви обнаружили рюкзак, который, вероятно, принадлежит нападавшим.

      поліція розслідування Андріївська церква
      Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь: полиция расследует/24 канал

      По данному факту следователи начали уголовные производства по нескольким статьям.

      Журналисты 24 канала, которые оперативно прибыли на место происшествия сообщают, что по состоянию на 10:40 утра 15 ноября у Андреевской церкви до сих пор присутствуют правоохранителей и автомобиль взрывотехнической службы. У дверей церкви до сих пор валяются обломки разбитых бутылок.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 18 октября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за соответствующее решение.

      Что известно об Андреевской церкви в Киеве?
      Это православная церковь, названа в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.

      Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.

      Что происходит вокруг передачи  андреевской церкви вселенскому патриархату: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости Киева Религия Полиция Фотоновости Расследования
      Источник: 24 канал
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