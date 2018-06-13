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В Android P появится долгожданная функция

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В Android P появится функция включения ночного режима
В Android P появится функция включения ночного режима / Фото из открытых источников

Компания Google решила удовлетворить многочисленные просьбы пользователей и добавила в будущие обновления Android функцию включения ночного режима на устройствах.

Об этом сообщает SlashGear.

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Google сообщает, что в будущих сборниках Android соответствующий переключатель появится в разделе настроек дисплея. Это нововведение будет особенно актуально для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами. Новая опция позволит не только уберечь глаза в темное время суток, но и продлить срок службы одного заряда аккумулятора.

Сейчас включение темного оформления уже доступно для владельцев смартфона Google Pixel 2. Но пользователи не могут самостоятельно выбирать, какую именно тему включить – за них это решает Android. Операционная система выбирает внешний вид меню в зависимости от выбранного изображения для рабочего стола. Если картинка достаточно темная, то и оформление меню становится соответствующим.

Остается надеяться, что будущий патч от Google означает также и возможность отключить автоматическую смену оформления в зависимости от времени суток или выбранных обоев рабочего стола.

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Теги: Техно Google Android Гаджеты
Источник: 24 Канал
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