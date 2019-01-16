В Англии арестовали известного футболиста: его заподозрили в домашнем насилии

Защитник английского "Тоттенхэма" Серж Орье в очередной раз попал в скандал. На этот раз ивуарийский футболист даже был арестован правоохранителями.

Орье стал участником инцидента незадолго до матча своей команды с "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии, который лондонцы проиграли.

Читайте также: В чемпионате Англии разразился новый расистский скандал, который будет расследовать полиция

Ивуариец был арестован на прошлых выходных по подозрению в домашнем насилии в отношении своей девушки Хенче Войгт. Детали инцидента неизвестны.

Орье провел несколько часов в полицейском участке. Позже его отпустили без предъявления обвинения, сообщает The Independent.

"Тоттенхэм" в курсе события, но в клубе отказываются от комментариев.

Отметим, что это не первый раз, когда 26-летний футболист попадает в скандал. Во время выступления в составе французского ПСЖ Орье поссорился со своими партнерами. В частности, во время общения с болельщиками в Periscope он сказал, что аргентинец Анхель Ди Мария клоун. Итальянского вратаря Сальваторе Сиригу он назвал геем.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24