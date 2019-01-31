В Англии болбой заработал наказание для соперника и затем заигрывал с публикой: видео

В 24 туре английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Вотфордом" произошел забавный эпизод с участием болбоя. Парень добился желтой карточки для игрока гостевой команды.

В компенсированное время, когда игроки "Уотфорда" пытались быстро ввести в игру мяч, что вышел в аут, на помощь футболистам "Тоттенхэма" пришел болбой.

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Забрав мяч, парень сделал вид, что ничего особенного на поле не происходит. Это разозлило форварда гостей Айзака Саксесса, который агрессивно выбил мяч из рук болбоя.

This Tottenham ball boy did his best to take some time off the clock.



That wink at the end ... pic.twitter.com/82y2XV1NIa — ESPN FC (@ESPNFC) 30 января 2019 г.

Арбитр поединка Грэм Скотт не обделил эпизод вниманием и "наградил" Саксесса желтой карточкой.

После того, как футболист получил горчичник, довольный мальчишка подмигивал болельщикам на трибунах.

"Тоттенхэм" же сумел отстоять преимущество в счете и выиграл матч 2:1.

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