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      В Англии болбой заработал наказание для соперника и затем заигрывал с публикой: видео

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      В Англии болбой заработал наказание для соперника
      В Англии болбой заработал наказание для соперника / twitter.com

      В 24 туре английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Вотфордом" произошел забавный эпизод с участием болбоя. Парень добился желтой карточки для игрока гостевой команды.

      В компенсированное время, когда игроки "Уотфорда" пытались быстро ввести в игру мяч, что вышел в аут, на помощь футболистам "Тоттенхэма" пришел болбой.

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      Забрав мяч, парень сделал вид, что ничего особенного на поле не происходит. Это разозлило форварда гостей Айзака Саксесса, который агрессивно выбил мяч из рук болбоя.

       

       

      Арбитр поединка Грэм Скотт не обделил эпизод вниманием и "наградил" Саксесса желтой карточкой.

      После того, как футболист получил горчичник, довольный мальчишка подмигивал болельщикам на трибунах.

      "Тоттенхэм" же сумел отстоять преимущество в счете и выиграл матч 2:1.

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      Теги: Футбол Спорт Тоттенхем
      Источник: 24 Канал
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