В Англии фанату досталось бутылкой от тренера "Арсенала"

Испанский наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери отметился некрасивым поступком во время матча своей команды против "Брайтона".

В ходе матча против "Брайтона" он пнул бутылку с водой, которая отлетела в одного из зрителей на домашнем стадионе "чаек".

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Испанский специалист сразу же подошел к болельщику и извинился. "Я сказал ему, что прошу прощения. Нет ничего серьезного в том, что бутылка задела одного из зрителей", – приводит слова Эмери ВВС.

Футбольная ассоциация Англии планирует рассмотреть этот эпизод, хотя он не был включен в официальный протокол.

Напомним, что "Брайтон" сыграл с лондонским "Арсеналом" вничью 1:1.