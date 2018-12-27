В Англии фанату досталось бутылкой от тренера "Арсенала"
Испанский наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери отметился некрасивым поступком во время матча своей команды против "Брайтона".
В ходе матча против "Брайтона" он пнул бутылку с водой, которая отлетела в одного из зрителей на домашнем стадионе "чаек".
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Испанский специалист сразу же подошел к болельщику и извинился. "Я сказал ему, что прошу прощения. Нет ничего серьезного в том, что бутылка задела одного из зрителей", – приводит слова Эмери ВВС.
Футбольная ассоциация Англии планирует рассмотреть этот эпизод, хотя он не был включен в официальный протокол.
Напомним, что "Брайтон" сыграл с лондонским "Арсеналом" вничью 1:1.
Источник: 24 Канал
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