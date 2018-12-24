В Англии футболист подошел к партнеру и сделал что-то странное с его пупком: видео
В матче второй по престижности лиги Англии между "Астон Виллой" и "Лидсом" произошел курьезный момент с участием игрока Эгзияна Алиоски.
В одном из эпизодов македонец Эгзиян Алиоски подошел к Пабло Эрнандесу и, то ли укусил, то ли просто пошевелил носом в пупке испанца.
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Курьезный момент попал в объективы телекамер. Впоследствии видео начали распространять в соцсетях.
Отметим, что "Лидс" обыграл "Астон Виллу" в матче 23-го тура со счетом 3:2. "Лидс" проигрывал после первого тайма со счетом 0:2, но сумел обернуть игру. Сейчас "павлины" лидируют в Чемпионшипе.
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Источник: 24 Канал
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