В Англии футболисту наступили на голову, его в ужасном состоянии доставили в больницу: видео 18+

Нападающий английского "Рединга" Нелсон Оливейра получил ужасную травму во время домашнего матча против "Астон Виллы" в рамках 30-го тура Чемпионшипа.

Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В результате нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.

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Оливейра был доставлен в больницу.

Впоследствии в сети также появились фото лица футболиста после инцидента.

Отметим, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот еще выступал за "Манчестер Юнайтед".

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