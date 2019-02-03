В Англии футболисту наступили на голову, его в ужасном состоянии доставили в больницу: видео 18+
Нападающий английского "Рединга" Нелсон Оливейра получил ужасную травму во время домашнего матча против "Астон Виллы" в рамках 30-го тура Чемпионшипа.
Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В результате нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.
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Оливейра был доставлен в больницу.
Впоследствии в сети также появились фото лица футболиста после инцидента.
Отметим, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот еще выступал за "Манчестер Юнайтед".
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Источник: 24 Канал
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