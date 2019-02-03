20:24
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      В Англии футболисту наступили на голову, его в ужасном состоянии доставили в больницу: видео 18+

      275 Читати новину українською
      Футболисту наступили на голову
      Футболисту наступили на голову / football.london

      Нападающий английского "Рединга" Нелсон Оливейра получил ужасную травму во время домашнего матча против "Астон Виллы" в рамках 30-го тура Чемпионшипа.

      Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В результате нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.

      Читайте также: Матч чемпионата Англии прервали из-за черного кота: курьезное видео

      Оливейра был доставлен в больницу.

       

       

      Впоследствии в сети также появились фото лица футболиста после инцидента.

      Отметим, что в одном из прошлых сезонов Мингз также наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот еще выступал за "Манчестер Юнайтед".

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      21
      Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      197
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сегодня , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 199
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сегодня , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 166
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 254
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      УПЛ определила даты и время начала матчей 10-12 туров чемпионата Украины
       8 октября 2014 , 16:31
      На Донбассе восстановился футбольный чемпионат
       27 мая 2015 , 08:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук