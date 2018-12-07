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      В Англии разгорелся скандал вокруг игроков "Арсенала": футболисты "гуляли" до потери сознания

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      Месут Озил
      Месут Озил / Livesport

      Футболистов лондонского "Арсенала" обвиняют в нарушении спортивного режима. За считанные дни до старта сезона в августе игроки организовали вечеринку.

      Издание The Sun опубликовало видеозаписи вечеринки, которую организовали несколько игроков. На ней, как утверждается, присутствовали 12 футболистов и более 70 девушек.

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      Вечеринка сопровождалась употреблением алкоголя, в частности, шампанского, водки и скотча, а также газом, что веселит.

      На видео есть Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сеад Колашинац и новичок команды Маттео Гендузи Также на видеозаписи видно Генриха Мхитаряна и Шкодрана Мустафи.

       

      Источник издания, который стал свидетелем инцидента, утверждает, что никогда в жизни не видел ничего подобного.

      Они приносили емкости с газом, что веселит мешками и постоянно вдыхали. Некоторые даже периодически теряли сознание. Это какая-то дичь. Молодой игрок с кудрявыми волосами (Гендузи - ред.) явно такого не чувствовал: он полностью отключился и завалился на бок. Было невероятно видеть, как так называемые спортсмены и примеры для подражания употребляют опасное вещество,
      – рассказал источник издания.

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      Теги: Футбол Спорт "Арсенал"
      Источник: 24 Канал
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