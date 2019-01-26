В Антхольце габариты не проходят совсем, но я себя не оправдываю, – Меркушина

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала неудачное выступление в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Меркушина допустила 5 промахов и не смогла улучшить место, которое завоевала по результатам спринта.

Меркушина заявила, что Антхольц всегда был для нее валидольным этапом по стрельбе.

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"Ходом, в принципе, здесь всегда более-менее. Стрельба здесь почему-то мне не идет, возможно, это высота, ветер какой-то не такой...", – сказала Анастасия.

Относительно сегодняшней гонки, думаю, что стоя точно слишком хотелось попасть, потому что я уже перед этим наделала ошибок. А по лежке, в последнее время у меня есть немножко какое-то поддергивание, все три промаха были габаритные. Дело в том, что в Антхольце не проходят габариты совсем. Видно, установки подкрученные настолько, что габариты не проходят, поэтому надо стрелять чисто. Я себя не оправдываю, ошибка – есть ошибка. Опять придется работать, что тут скажешь!

– резюмировала биатлонистка в эфире UA.Первый.

По словам Анастасии, она не общалась с сервис-бригадой перед стартом, но лыжи работали на уровне со всеми другими спортсменками.

У меня нет никаких претензий, я прекрасно со спины наезжала, все работало. Трасса сложная была в том плане, что она глянцевалась – нестабильно было, что лыжи под тобой немножко ходят. Но ведь это всем так! Такое впечатление, что ночью прошел какой-то ураган, потому что много веток нападало и волонтеры даже сегодня продували трассу, чтобы всю эту грязь убрать

– сказала Меркушина.

Украинка Валентина Семеренко, которая должна была стартовать 60-й, участия в гонке не взяла. Победу же в упорной борьбе одержала итальянка Доротея Вирер.

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