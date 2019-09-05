В Антикоррупционный суд из местных судов передадут более 3 тысяч дел, – глава ВАКС

В Высший антикоррупционный суд передадут более 3 тысяч дел, которые находятся на рассмотрении местных судов. Лишь в 190 производствах досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Об этом на открытии Высшего антикоррупционного суда 5 сентября заявила его председатель Елена Танасевич.

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"К компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений по тому условию, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен. Из местных общих судов в ВАКС должно поступить более 3 тысяч уголовных производств", – заявила Танасевич.

Она также сообщила, что в ВАКС сформированы коллегии судей, которые будут рассматривать уголовные дела:

Так, 6 следственных судей на стадии досудебного расследования будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

В первой инстанции 7 коллегий будут осуществлять судебное разбирательство уголовных дел по существу.

В апелляционной палате будут работать 4 коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции.

5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд и до конца года его судьи могут закрыть около 25 дел.

Что надо знать о Высшем антикоррупционном судеСуд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав Высшего антикоррупционного суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – Ольга Танасевич – будет занимать должность 3 года.