В АП не знают, кто и за сколько занимается продвижением Facebook-страницы Порошенко

Об этом активисты сообщают на своем сайте.

Читайте также: Порошенко трогательно поздравил оккупированную Ялту с Днем города

Администрации Президента не известно, кто развешивает рекламу с Порошенко по всей стране. Также не знают, кто администрирует FB страницу Президента, и сколько на это уходит средств,

– пишут активисты.

Отмечается, что страница Петра Порошенко в социальной сети Facebook является одной из самых популярных среди украинских политиков. На нее подписались более 1,4 миллиона пользователей.

В частности, количество подписчиков этой страницы растет бешеными темпами: со 2 июля по 11 августа количество лайков страницы увеличилась почти на 300 тысяч.



"Такой резкий прирост аудитории свидетельствует о значительных финансовых вливаниях в ее продвижение", – считают в "Честно".



Однако в Администрации Президента написали, что не знают, кто и за сколько пиарит Порошенко в соцсетях.