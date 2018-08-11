В АП не знают, кто и за сколько занимается продвижением Facebook-страницы Порошенко
Активисты движения "Честно" получили ответ из Администрации Президента на оставленный ранее запрос с вопросом о том, кто и за сколько занимается Facebook-страницей главы государства.
Об этом активисты сообщают на своем сайте.
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Администрации Президента не известно, кто развешивает рекламу с Порошенко по всей стране. Также не знают, кто администрирует FB страницу Президента, и сколько на это уходит средств,
– пишут активисты.
Отмечается, что страница Петра Порошенко в социальной сети Facebook является одной из самых популярных среди украинских политиков. На нее подписались более 1,4 миллиона пользователей.
В частности, количество подписчиков этой страницы растет бешеными темпами: со 2 июля по 11 августа количество лайков страницы увеличилась почти на 300 тысяч.
"Такой резкий прирост аудитории свидетельствует о значительных финансовых вливаниях в ее продвижение", – считают в "Честно".
Однако в Администрации Президента написали, что не знают, кто и за сколько пиарит Порошенко в соцсетях.
У Порошенко не знают ничего о рекламе его FB-страницы
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