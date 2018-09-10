В Apple Music появилось важное эстетическое улучшение

Компания Apple в своем сервисе Apple Music решила одну из самых надоедливых проблем, а именно то, как раньше здесь проходила публикация и отображались музыкальные альбомы.

Дело в том, что к этому времени синглы и сборники группировались вместе со студийными альбомами. Следовательно, чтобы прослушать определенный альбом, часто приходилось прокручивать десятки несвязанных или избыточных релизов, пока не найдешь нужное, пишет The Verge.

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Как подчеркивается, такая путаница также не позволяла найти наиболее значимые композиции неизвестного музыканта.

Сейчас же ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. В частности, студийные альбомы получили свой собственный раздел и теперь отображаются первыми. Одновременно предусмотрены отдельные секции для живых выступлений артистов, сборников и синглов.

Кроме того, появилась новая подборка Essential Albums, которую можно увидеть в профилях большинства великих исполнителей, а размещается она прямо под самыми популярными песнями.



В Apple Music улучшено отображение альбомов музыкантов

Заметим, что это обновление осуществлено на серверной стороне, поэтому пользователям ничего делать не нужно.

Вместе с тем, даже после нововведения ситуацию нельзя назвать идеальной. Поскольку лучшие издания и ремастеры все еще загромождают перечень альбомов и не позволяют четко видеть картину истории их появления.

Напомним, в начале мая конкурент Apple компания Google заявила, что намерена закрыть свой музыкальный сервис Play Music, зато должен появиться Remix YouTube. Впоследствии появилась информация о запуске еще одного музыкального сервиса от Google – YouTube Music.

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