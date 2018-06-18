В Apple ошеломили новостью: iPhone SE 2 "для бедных" не будет

Бюджетный смартфон от Apple – iPhone SE 2, которого ждали миллионы пользователей по всему миру, похоже, не появится никогда.

Такое заявление обнародовали в Apple, пишет akket.com, ссылаясь на издание Forbes.



Ранее инсайдеры сообщали, что бюджетный iPhone поступит в продажу в сентябре этого года. Как пишут СМИ, сегодня Apple решила отказаться от выпуска этого смартфона из-за слишком высокой цены.

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Ведь главное преимущество iPhone SE – это его бюджетная цена, то есть этот iPhone доступен для широкого круга потребителей. Однако, эта модель сейчас выглядит довольно устарело, например 4-дюймовый экран с огромными рамками.



По словам источника, Apple уже имеет прототип iPhone SE 2, который готов для массового производства, однако модель выходила довольно дорогой. Поэтому на проекте решили поставить крест. Взамен компания решила сосредоточить усилия на трех новых моделях iPhone, которые выйдут в сентябре.

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