В апреле ему исполнилось бы 20: стало известно имя погибшего на Донбассе воина

4 марта в районе Операции объединенных сил погиб 19-летний уроженец Прикарпатья Богдан Гаврилов. Те кто знал воина, вспоминают его как простого парня, хорошего спортсмена и хорошего человека.

4 марта представитель Минобороны Максим Праута сообщил, что на оккупированном Донбассе погиб один украинский военный. По его словам, говорится о воине 1999 года рождения. Относительно имени погибшего и обстоятельств его смерти в ведомстве ничего не сказали.

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Как сообщил в сети пользователь Иван Качмар, говорится об уроженце Калуша на Прикарпатье. А зовут героя Богдан Гаврилов, сообщил председатель общественного союза "Общественное объединение Калущины участников боевых действий на Востоке Украины имени Романа Шухевича" Александр Соколовский. 20 апреля Богдану исполнилось бы 20 лет.

"Совсем ребенок... Кто знал Богдана, то скажут, что был скромным простым парнем, хорошим спортсменом и хорошим человеком. Почему война забирает самых добрых..." – отметил Качмар.

В феврале на Донбассе погибло по меньшей мере 8 украинских воинов. Большинству из воинов было около 30 лет.