00:58
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      В апреле ему исполнилось бы 20: стало известно имя погибшего на Донбассе воина

      32 Читати новину українською
      Богдан Гаврилов
      Богдан Гаврилов / Соцсети

      4 марта в районе Операции объединенных сил погиб 19-летний уроженец Прикарпатья Богдан Гаврилов. Те кто знал воина, вспоминают его как простого парня, хорошего спортсмена и хорошего человека.

      4 марта представитель Минобороны Максим Праута сообщил, что на оккупированном Донбассе погиб один украинский военный. По его словам, говорится о воине 1999 года рождения. Относительно имени погибшего и обстоятельств его смерти в ведомстве ничего не сказали.

      Читайте также: В очередной раз разоблачили себя: на Донбассе применяют новое российское вооружение

      Как сообщил в сети пользователь Иван Качмар, говорится об уроженце Калуша на Прикарпатье. А зовут героя Богдан Гаврилов, сообщил председатель общественного союза "Общественное объединение Калущины участников боевых действий на Востоке Украины имени Романа Шухевича" Александр Соколовский. 20 апреля Богдану исполнилось бы 20 лет.

      "Совсем ребенок... Кто знал Богдана, то скажут, что был скромным простым парнем, хорошим спортсменом и хорошим человеком. Почему война забирает самых добрых..." – отметил Качмар.

      В феврале на Донбассе погибло по меньшей мере 8 украинских воинов. Большинству из воинов было около 30 лет.

      blog_ava
      Умер Люк Перри – легендарный актер из "Беверли-Хиллз, 90210"
      4 марта
      1748
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Ивано-Франковска Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 марта , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 79
      Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского
      4 марта , 22:33 Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского
      226
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      395
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 марта , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1346
      Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      4 марта , 21:31 Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      401
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      "Газпром" согласовал цену на газ для Украины и анонсировал продолжение переговоров
       30 октября 2014 , 16:09
      Порошенко не спешит увольнять Шокина
       2 апреля 2016 , 15:12
      Главные новости футбола 7 сентября: Украина U-21 победила Латвию, чешские правоохранители отпустили наших болельщиков
       8 сентября 2018 , 07:00
      Украинцы массово оставляют свои "евробляхи" в Европе: видео
       5 декабря 2018 , 12:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук