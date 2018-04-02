20:03
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
7°C 2°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Арабских Эмиратах модернизируют сеть для запуска 5G

81 Читати новину українською
В Арабских Эмиратах модернизируют сеть для запуска 5G
В Арабских Эмиратах модернизируют сеть для запуска 5G / Фото из открытых источников

Компания Etisalat сообщила о начале процесса модернизации собственных мобильных сетей. Этот процесс будет продолжаться ближайшие несколько месяцев и призван обеспечить готовность технических параметров этих сетей к запуску 5G, Интернета и совместимых технологий.

Об этом сообщает Mediasat.

Модернизация мобильных сетей Etisalat должна улучшить качество обслуживания клиентов, а также сделать возможным запуск в ОАЭ предовать технологические решения и услуги в соответствии с планом развития страны на ближайшие годы. Оператор планирует модернизировать свои сети поэтапно, что гарантирует бесперебойное предоставление компанией услуг в течение ближайших трех месяцев.

Читайте также: Где заработал 4G интернет в Украине: список городов в инфографике

За последние несколько лет телекоммуникационная компания провела ряд тестов 5G с использованием различных частотных диапазонов, при этом ей удалось достичь скорости передачи данных в 71,75 Гбит/сек (при работе в E-диапазоне) и нового качества мобильной связи в высокочастотных диапазонах.

Компания Etisalat также развернула широкую сеть Gigabit LTE в рамках процесса модернизации на национальном уровне в процессе подготовки к запуску 5G. Кроме того Etisalat внедрила технологии NB-IoT и LTE-M, которые обеспечивают поддержку масштабной "межмашинной" связи, которая необходима для запуска в ОАЭ проекта смарт-городов.

Теги: Техно Интернет ОАЭ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
сегодня, 20:02 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 2
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 19:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 45
Украинцев хотят заставить платить алименты на содержание родителей
сегодня, 18:44 Украинцев хотят заставить платить алименты на содержание родителей
618
Sony резко снизила цены на PlayStation VR
сегодня, 19:10 Sony резко снизила цены на PlayStation VR
115
Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку
сегодня, 18:00 Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку
Дмитро Гнап 44
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук