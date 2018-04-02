В Арабских Эмиратах модернизируют сеть для запуска 5G

Компания Etisalat сообщила о начале процесса модернизации собственных мобильных сетей. Этот процесс будет продолжаться ближайшие несколько месяцев и призван обеспечить готовность технических параметров этих сетей к запуску 5G, Интернета и совместимых технологий.

Об этом сообщает Mediasat.

Модернизация мобильных сетей Etisalat должна улучшить качество обслуживания клиентов, а также сделать возможным запуск в ОАЭ предовать технологические решения и услуги в соответствии с планом развития страны на ближайшие годы. Оператор планирует модернизировать свои сети поэтапно, что гарантирует бесперебойное предоставление компанией услуг в течение ближайших трех месяцев.

Читайте также: Где заработал 4G интернет в Украине: список городов в инфографике

За последние несколько лет телекоммуникационная компания провела ряд тестов 5G с использованием различных частотных диапазонов, при этом ей удалось достичь скорости передачи данных в 71,75 Гбит/сек (при работе в E-диапазоне) и нового качества мобильной связи в высокочастотных диапазонах.

Компания Etisalat также развернула широкую сеть Gigabit LTE в рамках процесса модернизации на национальном уровне в процессе подготовки к запуску 5G. Кроме того Etisalat внедрила технологии NB-IoT и LTE-M, которые обеспечивают поддержку масштабной "межмашинной" связи, которая необходима для запуска в ОАЭ проекта смарт-городов.