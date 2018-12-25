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      В Аргентине суд заставил ведущего, оскорблявшего феминисток, звать их на эфиры и не перебивать

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      В Аргентине суд заставил ведущего, оскорблявшего феминисток, звать их на эфиры и не перебивать
      В Аргентине суд заставил ведущего, оскорблявшего феминисток, звать их на эфиры и не перебивать / humanrights.org.ua

      Аргентинского радиоведущего Анхеля Етчекопара, которого обвинили в сексизме и мизогинии, суд обязал приглашать к себе в эфир феминисток и не критиковать их.

      Об этом сообщает BBC.

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      Известно, что радиоведущий в своей передаче в эфире радиостанции Radio 10 нередко называл феминисток "феминацистками" и "ужасными людьми". Впоследствии прокуроры обвиняли радиоведущего в сексизме и мизогинии – в частности, в "неуважительных, оскорбительных и дискриминационных" выпадах в адрес женщин.

      Что такое сексизм?
      Сексизм – предупреждение или дискриминация людей через их пол или гендер.

      Что такое мизогиния?
      Мизогиния – ненависть, пренебрежение, отвращение к женщинам.

      Однако радиоведущий смог убедить следователей в том, что он готов изменить свое поведение. Именно поэтому судья согласилась установить для мужчины испытательный срок вместо полноценного наказания.

      Поэтому местный суд принял решение о том, что в течение пяти месяцев Анхель Етчекопар должен будет еженедельно в эфире общаться с феминистками. Более того, он не имеет права перебивать их в течение 10 минут и не критиковать после того, как они завершат свое выступление. Более того, Етчекопара обязали в течение года избегать дискриминационных высказываний, а также делать благотворительные взносы в пользу католической организации.

      Во время следственных действий Етчекопар показал себя с другой стороны, чем то, что я видел в СМИ,
      – рассказал прокурор Федерико Вильальба Диаз.

      Известно, что согласно договоренности обеих сторон, прокуроры направят радиоведущему перечень имен специалистов по вопросам гендера, которых он сможет пригласить к себе на программу.

      К слову, если Етчекопар нарушит условия соглашения со следствием, то дело против него восстановят.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Volvió el pase con el Negrito @oscar_gonzalezoro #ElAngel #NegroyRegreso @radio10

      Допис, поширений Angel Etchecopar (@angeletchecopar)

       

      Теги: Журналисты Аргентина
      Источник: 24 Канал
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