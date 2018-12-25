В Аргентине суд заставил ведущего, оскорблявшего феминисток, звать их на эфиры и не перебивать

Аргентинского радиоведущего Анхеля Етчекопара, которого обвинили в сексизме и мизогинии, суд обязал приглашать к себе в эфир феминисток и не критиковать их.

Об этом сообщает BBC.

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Известно, что радиоведущий в своей передаче в эфире радиостанции Radio 10 нередко называл феминисток "феминацистками" и "ужасными людьми". Впоследствии прокуроры обвиняли радиоведущего в сексизме и мизогинии – в частности, в "неуважительных, оскорбительных и дискриминационных" выпадах в адрес женщин.

Что такое сексизм?

Сексизм – предупреждение или дискриминация людей через их пол или гендер.

Что такое мизогиния?

Мизогиния – ненависть, пренебрежение, отвращение к женщинам.

Однако радиоведущий смог убедить следователей в том, что он готов изменить свое поведение. Именно поэтому судья согласилась установить для мужчины испытательный срок вместо полноценного наказания.

Поэтому местный суд принял решение о том, что в течение пяти месяцев Анхель Етчекопар должен будет еженедельно в эфире общаться с феминистками. Более того, он не имеет права перебивать их в течение 10 минут и не критиковать после того, как они завершат свое выступление. Более того, Етчекопара обязали в течение года избегать дискриминационных высказываний, а также делать благотворительные взносы в пользу католической организации.

Во время следственных действий Етчекопар показал себя с другой стороны, чем то, что я видел в СМИ,

– рассказал прокурор Федерико Вильальба Диаз.

Известно, что согласно договоренности обеих сторон, прокуроры направят радиоведущему перечень имен специалистов по вопросам гендера, которых он сможет пригласить к себе на программу.

К слову, если Етчекопар нарушит условия соглашения со следствием, то дело против него восстановят.