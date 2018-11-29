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      В Аргентине украинская кампания решила оригинально привлечь внимание мира к войне: фото

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      В Аргентине украинская кампания решила оригинально привлечь внимание мира к войне
      В Аргентине украинская кампания решила оригинально привлечь внимание мира к войне / Фото из открытых источников

      Министерство информационной политики Украины на саммите стран большой двадцатки в Аргентине запустила информационную кампанию, посвященную украинскому вопросу. Кампания одного борда – таким оригинальным способом они решили привлечь внимание к агрессии России против Украины.

      На бордах визуализировали аннексию Крыма и разместили ссылку на сайт, где задано 100 вопросов о преступлениях России против нашего государства и есть объяснение, почему агрессия происходит.

      Читайте также: России не был выгоден конфликт на Азове, потому что победителем в этой ситуации является Украина, – оппозиционер

      В министерстве говорят, что журналисты больше интересовались незаконным задержанием украинских моряков в Азовском море.

      Кампанія, що привертає увагу світу до українського питання
      Кампания, которая привлекает внимание мира к украинскому вопросу

      Кампания должна была быть масштабнее, но аргентинское рекламное агентство отказалось сотрудничать.

      Несколько дней нахожусь в эмоциональном каматозе из-за ситуации вокруг агрессии РФ против Украины на море. Об Украине, войне и оккупации Крыма, пиратском задержании украинских моряков и многом другом уже второй день рассказываю ведущим аргентинским изданиям,
      – дописала в соцсети заместитель министра информационной политики Эмине Джапаров.

      Українці звертають увагу світу до війни
      Украинцы обращают внимание мира на войну

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Теги: Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Новости Украины Аргентина Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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