В "Арселормиттал Кривой Рог" прокомментировали повышение экспортной пошлины на металлолом

Все страны мира защищают свои рынки для развития отечественного производства и развития собственных экономик, особенно это касается металлургической промышленности.

Об этом в комментарии 112.ua заявил заместитель генерального директора "Арселормиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко, комментируя вопрос с повышением экспортной пошлины на металлолом.

Напомним, законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с нынешних 42 до 58 евро/т, принятый Радой 28 февраля, до сих пор не подписан президентом, а в это время в Раде зарегистрирован проект постановления об его отмене. Если он будет принят, уже с сентября пошлина уменьшится с 42 до 8,5 евро/т, что позволит заготовителям лома беспрепятственно вывозить его за границу. При таком сценарии украинские предприятия окажутся в условиях дефицита сырья. Экспорт готовой продукции намного более выгоден стране, чем экспорт сырья. В условиях острой конкуренции на внешних рынках украинская металлургия окажется в проигрышном положении, что скажется на валютной выручке и рабочих местах в отрасли, прогнозируют эксперты.

Турция охотится за украинским металлоломом, при этом страна является конкурентом Украины на мировом металлургическом рынке и уже ввела пошлины на импорт украинской металлургической продукции. По словам Владимира Ткаченко, сейчас это мировая тенденция – все страны защищают свои рынки.

По его словам, например, Египет принял решение, что исключительно предприятия, которые изготавливают прокат, могут импортировать полузаготовки. Это сужает возможности для попадания на свой рынок продукции, которая может составить конкуренцию изделиям, производимым внутри их страны.

"Россияне в прошлом году разрешили экспорт металлолома только через определенные порты. Ранее разрешалось вывозить лом только через порт в Магадане. На украинский рынок готовая продукция поступает абсолютно свободно. Наш внутренний рынок не защищен, а чтобы попасть на внешние рынки, украинским производителям приходится преодолевать торговые барьеры, а затем конкурировать с их производителями", – сказал Ткаченко.

Металлурги поддерживают повышение экспортной пошлины на металлолом до 58 евро/т, чтобы отечественные предприятия имели сырье и могли конкурировать на мировом рынке.