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      В "Авангарде" удивлены подозрениями правоохранителей о том, что две его фабрики не существуют

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      Сотрудники агрохолдинга "Авангард" удивлены подозрениями Генпрокуратуры и НАБУ о том, что две птицефабрики, которые входят в его состав, якобы не существуют, однако надеются на разумное решение такого недоразумения.

      Речь идет о двух крупнейших в Евразии птицекомплексах по производству яиц полного цикла – "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области.

      Как сообщил в комментарии УНИАН директор птицефабрики "Авис" Николай Лактионов, на сегодня фабрика полноценно работает в штатном режиме, ее сотрудниками являются 600 человек, среди которых специалисты с высшим образованием, ветеринары, технологи и инженеры.

      Строительство началось в 2008 году, в 2009 году мы запустили первую промзону, а в 2013 году строительство закончено и фабрика заработала на полную мощность. Сегодня производственные мощности "Авис" – это зона выращивания молодняка на 2,63 млн поголовья и 5,2 млн кур несущих, с проектной мощностью производства в 1,6 млрд яиц в год,
      – сказал он.

      Более того, по словам Лактионова, такого производства, буквально "с нуля", нет нигде – компания выращивает свои зерновые и производит корма для своих нужд на собственном комбикормовом заводе. Продукция обеих фабрик "Авангарда" поступает в локальные сети супермаркетов, а также на экспорт. Компания получила разрешение на поставки яиц в 22 страны, среди которых – ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Саудовская Аравия, Азербайджан, Турция и другие.

      Как сообщила главный ветеринарный врач "Авис" Наталья Ткачук, ежедневно на фабрике проводится клинический осмотр птиц и график прививок, а сотрудники проходят строгий санитарный контроль.

      Мы не допускаем на предприятие людей, не связанных с производством. Птицефабрика работает в закрытом режиме, все сотрудники работают в спецодежде, заполняют журнал здоровья. Мы также используем современные вакцинные препараты, которые вырабатывают пожизненный иммунитет у кур, чтобы предотвратить вспышки каких-либо заболеваний,
      – сказала она.

      Работники предприятия считают, что работа этих фабрик – вопрос не только пищевой безопасности Украины, но и вопрос поддержки экономики регионов.

      "Откровенно говоря, мы были удивлены подозрениями некоторых правоохранительных органов о том, что эти фабрики якобы не существуют, потому что это одни из крупнейших профильных производств не только в Украине, но и в Евразии. Эти предприятия – основа пищевой безопасности страны, которые насыщают внутренний рынок качественным продуктом, а также играют ключевую роль для оживления экономики регионов. Это многомиллионные налоги и хороший работодатель, который платит достойные зарплаты и дает возможность молодежи с профильным образованием оставаться в Украине" – сообщил руководитель отдела по связям с общественностью агрохолдинга "Авангард" Евгений Манженко.

      Напомним, ранее группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту Украины по поводу того, что НАБУ и Генпрокуратура не видят фабрики в Херсонской и Хмельницкой областях и оказывают давление.

      В декабре прошлого года по обращению Национального антикоррупционного бюро Генеральная прокуратура возобновила два дела против компании "Авангард", которые расследовало НАБУ и которые были закрыты более двух лет назад. В частности, у правоохранителей возникли подозрения, что две птицефабрики не были построены. Холдинг "Авангард" (Avangard) – одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлендфарминг".

      Полноценный запуск птицекомплексов "Авис" и "Чернобаевское" состоялся в 2013 году. Фабрики имеют общую мощность по содержанию 11,2 млн голов кур-несушек и мощность по производству 3,5 млрд штук яиц в год.

      Доля "Авангарда" в промышленном производстве яиц в Украине равна 30%, сухих яичных продуктов – 70%.

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      Теги: Новости Украины НАБУ Укрлендфарминг
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