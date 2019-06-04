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      В аварии под Киевом разнесло два автобуса: 26 пострадавших – фото

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      ДТП в Боярке 4 июня 2019 с двумя автобусами - 26 пострадавших - фото
      Авария с участием маршруток в Киеве / Нацполиция

      В городе Боярка Киевской области произошла авария с участием двух автобусов. В результате столкновения пострадали 26 человек из обоих транспортных средств, их госпитализировали. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

      ДТП произошло утром 4 июня на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого. Сначала автобус Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda. Ударом Mercedes выбросило на главную дорогу, в тот врезался в автобус "Богдан", сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

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      Водителя Mercedes задержали, а сам автобус эвакуировали на площадку временного содержания.

      По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Также решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения водителю Mercedes.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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