В аварии в Одесской области погибли 4 человека: жуткие фото с места аварии
Уже второе смертельное ДТП за сутки – в Одесской области столкнулись три автомобиля. Так, вблизи села Струмок водитель Fiat попытался обогнать машину, однако вылетел на встречную полосу, где внезапно столкнулся с автомобилем Toyota.
Не успел затормозить и водитель, который ехал позади. Отметим, что удар был такой силы, что два автомобиля отбросило в сторону.
К теме: В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек: фото и видео
В результате аварии погибли трое пассажиров автомобиля Fiat – жители Измаила, в возрасте 18-ти, 19-ти и 29-ти лет, а также пассажир Toyota – 66-летний житель Киевской области.
Авария в Одесской области
Еще двоих пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личности погибших.
В результате ДТП погибли 4 человека