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      В аварии в Одесской области погибли 4 человека: жуткие фото с места аварии

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      В аварии в Одесской области погибли 4 человека:
      В аварии в Одесской области погибли 4 человека: / Фото из открытых источников

      Уже второе смертельное ДТП за сутки – в Одесской области столкнулись три автомобиля. Так, вблизи села Струмок водитель Fiat попытался обогнать машину, однако вылетел на встречную полосу, где внезапно столкнулся с автомобилем Toyota.

      Не успел затормозить и водитель, который ехал позади. Отметим, что удар был такой силы, что два автомобиля отбросило в сторону.

      К теме: В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек: фото и видео

      В результате аварии погибли трое пассажиров автомобиля Fiat – жители Измаила, в возрасте 18-ти, 19-ти и 29-ти лет, а также пассажир Toyota – 66-летний житель Киевской области.

      Аварія на Одещині
      Авария в Одесской области

      Еще двоих пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личности погибших.

      В результаті ДТП загинули 4 людини
      В результате ДТП погибли 4 человека

      blog_ava
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      12 августа
      13438
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
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