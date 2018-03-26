В аварии во Львовской области погиб районный военный комиссар

В воскресенье вечером, 25 марта, в Дрогобыче Львовской области произошла автомобильная авария. В этом ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Департамент уточнил, что 33-летний водитель автомобиля BMW на литовской регистрации выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военный комиссар.

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От полученных травм комиссар скончался на месте аварии. Водителя BMW доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Все причины и обстоятельства аварии расследует полиция.