В Австралии бушуют лесные пожары: удивительная история спасения 12-летнего мальчика и его пса

В Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Они уже уничтожили не одно человеческое жилье. Больше всего страдают от огня флора и фауна континента, однако на днях пламя в упор приблизилось к фермерскому угодью в городе Могумбер.

Дома был только 12-летний мальчик Люк Старрок и его пес. Ребенок сначала выбежал с собакой во двор, но дальше решил искать убежище где-нибудь. Об этом пишет BBC.

К теме: Умерла знаменитая коала, которую спасли из лесного пожара в Австралии

Люк схватил свою собаку, влез в пикап брата и уехал из дома. По дороге на него наткнулись спасатели и доставили в безопасное место. Впоследствии к мальчику приехал отец.

Это – типичный фермерский мальчик, весьма разумным, и я думаю, что проблема заключалась в том, что он просто не знал куда идти, поскольку из-за дыма было трудно что-либо видеть,

– рассказал один из пожарных.

В свою очередь отец мальчика сообщил, что гордится своим сыном, который научился управлять машиной в семь лет.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM — Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) December 15, 2019

Что известно о лесных пожарах в Австралии?

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более чем 2 месяца. Огонь унес жизни 4 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.