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      В Австралии горит национальный парк, 25 городов в опасности: шокирующие фото

      55 Читати новину українською
      В части региона спасатели не могут справиться с пламенем
      В части региона спасатели не могут справиться с пламенем / news.com.au

      Национальный парк Бунип, что в австралийском штате Виктория, охватил масштабный пожар.

      Ночью с 1 на 2 марта огонь распространялся со скоростью около 500 метров в час и охватил почти 4 500 гектаров парка сообщили в News.com.au.

      Читайте также: Масштабные стихийные бедствия в разных уголках планеты: как люди спасаются от непогоды

      Ближайшие поселения расположены всего за километр до очага пожара. Спасатели пытаются не допустить возгорания домов, а также призвали жителей эвакуироваться. В целом в опасности – не менее 25 городов.

      Власти штата опасаются, что из-за высокой температуры, огонь будет распространяться и в дальнейшем. Местные чиновники отметили, что это – самое горячее начало осени за последние 30 лет.

      Всего к ликвидации пожара привлекли 300 спасателей, в их распоряжении три самолета.

      Смотрите фото: австралийский штат Виктория охватил масштабный пожар

      А в начале февраля разрушительный шторм накрыл австралийскую столицу, Сидней. В результате непогоды затопило десятки районов, а свыше 40 тысяч домов остались без света.

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      Теги: Стихийный бедствия Пожар Австралия
      Источник: 24 Канал
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