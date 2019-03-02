В Австралии горит национальный парк, 25 городов в опасности: шокирующие фото

Национальный парк Бунип, что в австралийском штате Виктория, охватил масштабный пожар.

Ночью с 1 на 2 марта огонь распространялся со скоростью около 500 метров в час и охватил почти 4 500 гектаров парка сообщили в News.com.au.

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Ближайшие поселения расположены всего за километр до очага пожара. Спасатели пытаются не допустить возгорания домов, а также призвали жителей эвакуироваться. В целом в опасности – не менее 25 городов.

This Emergency Warning is for Boolarra, Budgeree, Budgeree East, Churchill, Grand Ridge, Hazelwood, Jeeralang, Jeeralang Junction, Jeeralang North, Jumbuk, Yinnar, Yinnar South.



Leaving now is the safest option.https://t.co/BYmiR7hwcQ pic.twitter.com/Wc0clcM4uY — VicEmergency (@vicemergency) 2 березня 2019 р.

Власти штата опасаются, что из-за высокой температуры, огонь будет распространяться и в дальнейшем. Местные чиновники отметили, что это – самое горячее начало осени за последние 30 лет.

Всего к ликвидации пожара привлекли 300 спасателей, в их распоряжении три самолета.

Смотрите фото: австралийский штат Виктория охватил масштабный пожар

А в начале февраля разрушительный шторм накрыл австралийскую столицу, Сидней. В результате непогоды затопило десятки районов, а свыше 40 тысяч домов остались без света.