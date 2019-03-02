В Австралии горит национальный парк, 25 городов в опасности: шокирующие фото
Национальный парк Бунип, что в австралийском штате Виктория, охватил масштабный пожар.
Ночью с 1 на 2 марта огонь распространялся со скоростью около 500 метров в час и охватил почти 4 500 гектаров парка сообщили в News.com.au.
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Ближайшие поселения расположены всего за километр до очага пожара. Спасатели пытаются не допустить возгорания домов, а также призвали жителей эвакуироваться. В целом в опасности – не менее 25 городов.
Власти штата опасаются, что из-за высокой температуры, огонь будет распространяться и в дальнейшем. Местные чиновники отметили, что это – самое горячее начало осени за последние 30 лет.
Всего к ликвидации пожара привлекли 300 спасателей, в их распоряжении три самолета.
Смотрите фото: австралийский штат Виктория охватил масштабный пожар
А в начале февраля разрушительный шторм накрыл австралийскую столицу, Сидней. В результате непогоды затопило десятки районов, а свыше 40 тысяч домов остались без света.