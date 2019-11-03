В Австралии из носа мужчины вытащили пакетик марихуаны, который он засунул туда 18 лет назад

Австралиец 18 лет назад запихнул в свой нос пакетик марихуаны, который ему принесла девушка, чтобы пронести его контрабандой в тюрьму. Пакетик мужчина все же пронес, однако вытащить его из ноздри уже не смог, рассказали медики.

В течение нескольких лет после инцидента мужчина страдал от хронических инфекций и заложенности носа. При этом он ошибочно считал, что проглотил пакетик марихуаны, сообщает British Medical Journal.

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На самом деле за 18 лет упаковка с наркотиком превратилась в ринолит – камень, который образуется из-за медленного отложения солей кальция вокруг инородного тела, попавшего в нос.

Мужчина узнал о такой судьбе пакетика, когда обратился за медицинской помощью с вопросом, который, по его мнению, было абсолютно не связан с тем инцидентом. Об этом говорится в докладе медиков из больницы в Сиднее.

Ринолит удалили из носа австралийца под общим наркозом. Мужчина вспомнил о марихуане, когда дальнейшее исследование ринолита показало, что он содержал резиновую капсулу с растительными веществами.

Через 3 месяца после удаления ринолита пациент сообщил, что дискомфорт в его носу полностью исчез.

Исследователи считают, что это первый зарегистрированный случай ринолита на основе марихуаны.