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      В Австралии мужчина въехал в торговый центр и напал на полицейских, есть погибшие: фото и видео

      62 Читати новину українською
      В Мельбурне мужчина протаранил торговый центр
      В Мельбурне мужчина протаранил торговый центр / Фото из соцсетей

      В Мельбурне мужчина врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre, а потом напал с ножом на прохожих, один человек погиб, двое – ранены.

      Об этом сообщает The Guardian.

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      Правоохранители задержали преступника. Очевидцы опубликовали видео нападения, на которых видно как нападавший с ножом преследует полицейских и горящую авто, которое протаранило торговый центр.

      Напавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Мотивы поступка мужчины пока не известны. В полиции сообщили, что больше никого не ищут. Правоохранители не связывают случившееся с терроризмом.

      Территорию возле торгового центра оцепили, на месте работают спасатели и медики.

       

      Теги: Криминальные новости Жертвы Австралия
      Источник: 24 Канал
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