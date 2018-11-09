В Австралии мужчина въехал в торговый центр и напал на полицейских, есть погибшие: фото и видео
В Мельбурне мужчина врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre, а потом напал с ножом на прохожих, один человек погиб, двое – ранены.
Об этом сообщает The Guardian.
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Правоохранители задержали преступника. Очевидцы опубликовали видео нападения, на которых видно как нападавший с ножом преследует полицейских и горящую авто, которое протаранило торговый центр.
Напавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Мотивы поступка мужчины пока не известны. В полиции сообщили, что больше никого не ищут. Правоохранители не связывают случившееся с терроризмом.
Территорию возле торгового центра оцепили, на месте работают спасатели и медики.
Источник: 24 Канал
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