В Австралии не утихают лесные пожары: огонь почти уничтожил городок под Сиднеем

В Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а на данный момент огонь охватил уже три штата. Больше всего от огня страдает штат Новый Южный Уэльс. Там объявили чрезвычайное положение.

Неподалеку от Сиднея огонь истребил более миллиона гектаров земли. Пожары почти ничего не оставили от городка Балморал в 100 километрах от Сиднея, пишет BBC.

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Там проживали примерно 400 тысяч человек. По всей стране в потенциально опасных зонах людей массово эвакуируют.



Карта эпицентров пожаров в Австралии

Но девять человек все же стали жертвами огня. Разрушенные от стихии дома считают сотнями. Помогает тушить пожар крупнейший австралийский пожарный самолет. Boeing 737 вмещает 15 тысяч литров воды.



Пожар тушит Boeing 737

По состоянию на ночь, 22 декабря, в Новом Южном Уэльсе горели 98 пожаров.

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Что известно о лесных пожарах в Австралии?Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 9 человек, еще 7 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.