В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге, которому 2,5 тысячи лет

Ученые в Австралии исследовали саркофаг, который нашли 150 лет назад. В древней гробнице обнаружили останки человека, что уже стало своеобразной сенсацией.

Об этом сообщает ВВС.

Саркофаг хранился в университетском музее Сиднея. До этого времени ученые были уверены, что гробница пуста, однако во время исследования ученые нашли остатки человеческих рук и ног.

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На невероятную находку наткнулись в Египте в 1860 году. Основатель музея перевез саркофаг в Австралию, чтобы исследовать его. Впоследствии ученый констатировал, что гробница была пустой. Ученые отложили удивительную находку, поскольку в три других саркофага были интереснее для ученых

Только в 2017 году исследование возобновилось. Археологи установили, что саркофаг был предназначен для жрицы Мэр-Нейт-о-нес. В гробнице нашли несколько костей, бинтов, фрагменты смолы и свыше 7 тысяч бусин, которые украшали погребальный платок женщины.

Если радиоактивное исследование докажет, что человек погиб в 600 году до нашей эры, то здесь, вероятно, похоронена женщина – жрица Мэр-Нейт-о-нес,

– отметил доктор наук Джейми Фрейзер.

Ученые поражены, поскольку не надеялись найти что-то ценное для науки. Сама же находка сначала напоминала хлам, однако исследователи все же взялись за экспертизы.



В саркофаге, которому 2500 лет, нашли остатки человека