В Австралии огромный питон залез в унитаз и укусил женщину

59-летнюю жительницу Австралии Хелен Ричардс укусил полутораметровый питон, который залез в унитаз. Женщина получила неглубокие колотые раны, которые ей сразу обработали антисептиком.

Инцидент произошел, когда потерпевшая гостила у родственников в Брисбене, говорится на сайте BBC.Украина.

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Хелен Ричардс рассказала, что "почувствовала резкий удар", когда села на унитаз.

Я прямо подскочила, оглянулась и увидела, как что-то похожее на черепаху с длинной шеей, уползает обратно в унитаз,

— сказала она.

Чтобы извлечь огромного питона, австралийцам пришлось вызвать профессионального ловца змей Жасмин Зелени, которая отметила, змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут воду в жаркую погоду.

"Наиболее удобный для змеи выход оказался закрыт, поэтому когда Хелен села на унитаз, животное испугалось", – ответила ловец змей в интервью ВВС.



Змея от жары спряталась в унитазе

Ковровые питоны очень популярны вдоль восточного побережья Австралии. Они не являются ядовитыми, но после их укусов рекомендуют делать прививки от столбняка.

Кроме того, в Австралии уже две недели стоит сильная жара, температура воздуха достигает 47 градусов по Цельсию. От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.

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Что делать, если укусила змея? Медики советуют сразу обращаться к врачу, ведь яд змеи вызывает разрушение красных телец крови в организме человека. На месте укуса сразу образуется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.