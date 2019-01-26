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      В Австралии огромный питон залез в унитаз и укусил женщину

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      В Австралии огромный питон залез в унитаз и укусил женщину
      В Австралии огромный питон залез в унитаз и укусил женщину / Фото ВВС. Украина

      59-летнюю жительницу Австралии Хелен Ричардс укусил полутораметровый питон, который залез в унитаз. Женщина получила неглубокие колотые раны, которые ей сразу обработали антисептиком.

      Инцидент произошел, когда потерпевшая гостила у родственников в Брисбене, говорится на сайте BBC.Украина.

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      Хелен Ричардс рассказала, что "почувствовала резкий удар", когда села на унитаз.

      Я прямо подскочила, оглянулась и увидела, как что-то похожее на черепаху с длинной шеей, уползает обратно в унитаз,
      — сказала она.

      Чтобы извлечь огромного питона, австралийцам пришлось вызвать профессионального ловца змей Жасмин Зелени, которая отметила, змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут воду в жаркую погоду.

      "Наиболее удобный для змеи выход оказался закрыт, поэтому когда Хелен села на унитаз, животное испугалось", – ответила ловец змей в интервью ВВС.

      Змія від спеки сховалася в унітазі
      Змея от жары спряталась в унитазе

      Ковровые питоны очень популярны вдоль восточного побережья Австралии. Они не являются ядовитыми, но после их укусов рекомендуют делать прививки от столбняка.

      Кроме того, в Австралии уже две недели стоит сильная жара, температура воздуха достигает 47 градусов по Цельсию. От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.

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      Что делать, если укусила змея? Медики советуют сразу обращаться к врачу, ведь яд змеи вызывает разрушение красных телец крови в организме человека. На месте укуса сразу образуется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.

      1. Не паникуйте и меньше двигайтесь.

      2. Освободите пораженный участок.

      3. Наложите стерильную повязку с антисептиком на место укуса

      4. Пейте много воды.

      5. При наличии аптечки выпейте лекарство против аллергии.

      6. Приложите к месту укуса лед, предварительно обернутый в ткань.

      Теги: Австралия Мир животных Здоровье
      Источник: 24 канал
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