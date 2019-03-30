В Австралии появилось необычное розовое озеро, которое уже стало звездой Instagram: фото

Несколько дней назад воды озера в парке Вестгейт в Мельбурне (Австралия) стали розовыми. Необычный цвет воды вызвали водоросли на дне озера. Ведь при высоких температурах и отсутствии дождей они начинают продуцировать розовый пигмент – бета каротин.

Купаться в такой воде эксперты не советуют. Все из-за повышенного уровня соли.

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Розовым озеро в парке Вестгейт будет оставаться еще несколько недель, пока в Мельбурн не придут дожди и температура не снизится.

Сейчас озеро стало звездой Инстаграм. Сотни молодых людей приезжают к его берегам, чтобы сделать селфи и выложить в соцсеть.