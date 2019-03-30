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      В Австралии появилось необычное розовое озеро, которое уже стало звездой Instagram: фото

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      В Австралии появилось необычное розовое озеро
      В Австралии появилось необычное розовое озеро / hasznaltmobil.info

      Несколько дней назад воды озера в парке Вестгейт в Мельбурне (Австралия) стали розовыми. Необычный цвет воды вызвали водоросли на дне озера. Ведь при высоких температурах и отсутствии дождей они начинают продуцировать розовый пигмент – бета каротин.

      Купаться в такой воде эксперты не советуют. Все из-за повышенного уровня соли.

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      Розовым озеро в парке Вестгейт будет оставаться еще несколько недель, пока в Мельбурн не придут дожди и температура не снизится.

      Сейчас озеро стало звездой Инстаграм. Сотни молодых людей приезжают к его берегам, чтобы сделать селфи и выложить в соцсеть.

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      Теги: Экология Австралия
      Источник: 24 канал
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