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В Австралии произошло самое страшное убийство за последние 20 лет

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В Австралии полицейские нашли застреленными семь человек
В Австралии полицейские нашли застреленными семь человек / dailymail.co.uk

На Западе Австралии в городе Осмингтон на частной территории правоохранители нашли мертвыми семь человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщили в местной полиции, передает DailyMail.

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Отмечается, что тела всех семи погибших были найдены в регионе Маргарет Ривер. Также, представитель австралийской полиции рассказал, что на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие.

"Тела двух взрослых были найдены снаружи, пять тел находились внутри здания. На месте происшествия находилось два огнестрельных оружия. По крайней мере, некоторые из жертв получили огнестрельные ранения", – рассказал Комиссар полиции WA Крис Доусон.

В полиции добавили, что убитые были собственниками жилья, но отказались раскрывать их личности.

Также отмечается, что это преступление считается худшей массовой стрельбой в Австралии после резни в Порт-Артуре в 1996 году, когда тасманский стрелок убил 35 человек.

Теги: Полиция Криминальные новости Жертвы Дети Австралия
Источник: 24 Канал
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