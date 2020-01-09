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      В Австралии тысячам верблюдов грозит отстрел из-за засухи: как их могут спасти

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      Верблюды в Австралии / canberranovosti.com

      10 тысячам верблюдов в Австралии грозит отстрел из-за многомесячной засухи, которая способствует масштабным пожарам. Животные создают угрозу отдаленным поселкам, в которых проживают представители коренных народов.

      Именно так объяснили свое решение власти Австралии. Об этом сообщает DW.

      Актуально: Ученые заявили уже о миллиарде погибших от огня животных в Австралии

      Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Эти мероприятия охватят территорию, на которой проживают около 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пищи, что привело к загрязнению источников питьевой воды.

      В министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия отметили, что это пойдет на пользу животным, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды.

      Как верблюды появились в Австралии

      Впервые верблюдов завезли в Австралию из Индии в середине XIX века для освоения значительных территорий внутренней части континента. С тех пор они расплодились так, что их количество в Австралии составляет более миллиона особей.

      Как верблюдов Австралии хотят спасти

      Тем временем, десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к власти Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов было одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении веков.

      Что известно о разрушительных пожарах в Австралии

      Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему не подконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов нет энергоснабжения. В огне погибли 25 человек.

      Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.

      Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.

      На чем базируются данные о погибших животных – объяснения в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Африка Сомали Пожары в Австралии Австралия Мир животных Экология
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