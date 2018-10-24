В Австралии в доме престарелых 102-летний мужчина изнасиловал 94-летнюю женщину
В австралийском городе Сидней 102-летний мужчина совершил сексуальное преступление против жительницы дома для пожилых людей.
Мужчина напал на 94-летнюю женщину во время обеда, пишет SMH.
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В учреждении заявили, что "глубоко сожалеют, что это нападение произошло именно в учреждении".
Мы сочувствуем жительнице и ее семье из-за того, что они переживают. Безопасность и благосостояние наших жителей – наш приоритет, и мы связались с полицией и департаментом здравоохранения, когда узнали об этом,
– прокомментировал один из сотрудников.
Нападавшего арестовали. Ему грозит до семи лет за решеткой. Суд назначили на 20 ноября.
Источник: 24 Канал
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