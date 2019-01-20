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      В Австралии зафиксировали рекордную жару: так тепло не было с 1939 года

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      Канберра – столица Австралии
      Канберра – столица Австралии / Фото из свободных источников

      На юго-западе и юго-востоке Австралии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха, которая днем достигает до 40 градусов тепла. Такой погоды в этот период не было с 1939 года.

      Об этом информирует сайт Метеорологического бюро Австралии.

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      Так, 18 января метеорологи прогнозировали +40 градусов в столице Австралии Канберре. Высокая температура воздуха держится в городе уже 5 дней.

      Кроме этого, рекордную температуру зафиксировали в 10 местах по всей Австралии. В основном, это центральная часть и южные штаты. Самые высокие показатели были в городе Таркула в штате Южная Австралия. Там 15 января зафиксировали 49 градусов тепла.

      В городах юго-восточного штата Новый Южный Уэльс зафиксировали +35,9 градусов ночью и +39 градусов днем. Синоптики предупреждают, что такая погода может вызвать масштабные пожары.

      Из-за невероятной жары 16 человек в Южной Австралии госпитализировали. Власть призывает австралийцев оставаться в помещениях и минимизировать физическую активность в эти дни.

      Почему в Австралии такая жара?Засушливое и жаркое время в Австралии приходится с декабря по февраль. В некоторых местах материка (центральная часть и прилегающие места к пустыне) температура воздуха прогревается до +40 градусов в тени.

      Полноценное лето на континенте начинается примерно в ноябре, и туристам рекомендуется посещать южные города страны, поскольку температура в летние дни там редко переваливает за +30 градусов. Впрочем, главной отличительной чертой австралийского лета является сухой климат: дождей практически не бывает, и засушливая погода держится порой очень долго. Однако, 25 декабря австралийцы, как и все католики празднуют Рождество.

      Теги: Погода Австралия
      Источник: 24 Канал
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