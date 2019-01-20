В Австралии зафиксировали рекордную жару: так тепло не было с 1939 года

На юго-западе и юго-востоке Австралии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха, которая днем достигает до 40 градусов тепла. Такой погоды в этот период не было с 1939 года.

Об этом информирует сайт Метеорологического бюро Австралии.

Читайте также: Столицу Египта накрыла песчаная буря, – фото, видео

Так, 18 января метеорологи прогнозировали +40 градусов в столице Австралии Канберре. Высокая температура воздуха держится в городе уже 5 дней.

Кроме этого, рекордную температуру зафиксировали в 10 местах по всей Австралии. В основном, это центральная часть и южные штаты. Самые высокие показатели были в городе Таркула в штате Южная Австралия. Там 15 января зафиксировали 49 градусов тепла.

В городах юго-восточного штата Новый Южный Уэльс зафиксировали +35,9 градусов ночью и +39 градусов днем. Синоптики предупреждают, что такая погода может вызвать масштабные пожары.

Из-за невероятной жары 16 человек в Южной Австралии госпитализировали. Власть призывает австралийцев оставаться в помещениях и минимизировать физическую активность в эти дни.

Почему в Австралии такая жара?Засушливое и жаркое время в Австралии приходится с декабря по февраль. В некоторых местах материка (центральная часть и прилегающие места к пустыне) температура воздуха прогревается до +40 градусов в тени.



Полноценное лето на континенте начинается примерно в ноябре, и туристам рекомендуется посещать южные города страны, поскольку температура в летние дни там редко переваливает за +30 градусов. Впрочем, главной отличительной чертой австралийского лета является сухой климат: дождей практически не бывает, и засушливая погода держится порой очень долго. Однако, 25 декабря австралийцы, как и все католики празднуют Рождество.