В Австралии животные бегут от лесных пожаров и живут рядом с людьми: трогательные видео

Масштабные пожары в Австралии продолжают уничтожать леса и животных, которые там живут. Больше всего страдают коалы и кенгуру. Однако животным помогают неравнодушные австралийцы, которые забирают их в свои дома или отвозят в специализированные больницы.

Легче всего животным спрятаться от огня в городах, где живут люди. Сами жители тоже с пониманием относятся к ним и помогают им.

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В сети обнародовали видео, на котором видны десятки кенгуру. Они бежали от огня в дома австралийцев и теперь живут на газонах.

Также австралийцы пытаются спасти как можно больше коал. Некоторые из них даже ищут раненых зверюшек в сгоревших эвкалиптовых лесах. Тогда коал отвозят в специальные реабилитационные центры, где их лечат от ожогов.



Австралиец Патрик Бойл спасает коал из сгоревших лесов

Некоторые из людей забирают коал домой. В сети показали милое видео, на котором эти маленькие животные устроили себе "жилье" в салоне автомобиля.

Также люди спасают детенышей кергуру, коал и птиц. Малышей завернули в одеяла и держат в домах.

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