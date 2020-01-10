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      В Австралии животные бегут от лесных пожаров и живут рядом с людьми: трогательные видео

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      В Австралии животные спасаются от пожаров в домах людей / Иллюстративное фото

      Масштабные пожары в Австралии продолжают уничтожать леса и животных, которые там живут. Больше всего страдают коалы и кенгуру. Однако животным помогают неравнодушные австралийцы, которые забирают их в свои дома или отвозят в специализированные больницы.

      Легче всего животным спрятаться от огня в городах, где живут люди. Сами жители тоже с пониманием относятся к ним и помогают им.

      Важно: Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой более миллиарда животных: жуткие фото

      В сети обнародовали видео, на котором видны десятки кенгуру. Они бежали от огня в дома австралийцев и теперь живут на газонах.

       

      Также австралийцы пытаются спасти как можно больше коал. Некоторые из них даже ищут раненых зверюшек в сгоревших эвкалиптовых лесах. Тогда коал отвозят в специальные реабилитационные центры, где их лечат от ожогов.


      Австралиец Патрик Бойл спасает коал из сгоревших лесов

      Некоторые из людей забирают коал домой. В сети показали милое видео, на котором эти маленькие животные устроили себе "жилье" в салоне автомобиля.

       

      Также люди спасают детенышей кергуру, коал и птиц. Малышей завернули в одеяла и держат в домах.

       

      Главное о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.
      • Жертвами огни стали по меньшей мере 25 человек.
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
      • Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пожар Пожары в Австралии Чрезвычайное происшествие Мир животных Австралия
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