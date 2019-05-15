В Австрии из-за снега в мае снова откроют горнолыжный курорт

Аномальная как на весну погода – низкая температура и снег – понемногу заставляет забыть о скором наступлении лета. По крайней мере, в Австрии. После ряда снегопадов в мае там снова решили открыть горнолыжный курорт Хоккар. Там выпало от 70 сантиметров до 1,3 метра снега.

Сейчас известно о двух датах, когда будет работать курорт – 18 и 19 мая. На эти дни пользование лыжными трассами и подъемником будет бесплатным, передает "Европейская правда".

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"Мы в разгаре летнего сезона. Но Ледяные святые принесли нам низкие температуры и снегопады, поэтому у нас возникла идея вновь открыть трассы. Это не шутка, мы снова открываемся в этот уикенд", – сообщила администрация.

Ледяные святые приходятся на 11, 12, 13 мая – дни, когда в ряде стран Центральной Европы отмечают праздники святых Мерметуса, Панкратия и Серватия. Температура в эти дни резко падает.

Хоккар в связи с не сезоном прекратил работу в начале апреля. Однако оказалось, что сезон таки продолжается.

К слову, не только в Австрии. В мае снегом засыпало также Турцию. Горнолыжные курорты на горе Улудаг тоже уже давно закрыли из-за не сезона. Однако когда в мае неожиданно выпал снег, на туристические объекты снова начали съезжаться желающие покататься на лыжах. Фото смотрите здесь.