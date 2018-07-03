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В Австрии предупредили Германию, что не будут заключать соглашение относительно беженцев себе в

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Австрия не собирается заключать невыгодную сделку с Германией
Австрия не собирается заключать невыгодную сделку с Германией / interfax.ru

Правительство Австрии не имеет намерений заключать соглашение с Германией относительно ускорения возврата беженцев, в случае, если это пойдет не на пользу стране.

DW сообщила, что канцлер Австрии Себастиан Курц предостерег Берлин, отметив, что правительство его страны не будет заключать невыгодных соглашений с Германией.

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Мы, конечно, не готовы заключать сделки в ущерб Австрии,
– заявил он

Такого рода сделка является одной из составляющих достигнутой договоренности сестринских правительственных партий в ФРГ – Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Горст Зеегофр пришли к согласию в споре относительно беженцев. В частности, предусмотрено создание "транзитных центров" в Германии неподалеку от границы с Австрией.

Из этих центров искатели убежища, зарегистрированные в других странах ЕС, будут возвращены в эти страны. Если между Германией и другой страной ЕС нет соглашения об ускоренном возвращении мигрантов, они должны быть отправлены в Австрию.

Себастиан Курц отметил, что пока не до конца понимает, каким образом будет организована работа таких центров, а также сам процесс возвращения мигрантов. Канцлер Австрии отметил, что возлагает надежды на встречу с Горстом Зеегофером, которая пройдет 5 июля. Там он планирует получить ответы на свои вопросы.

Европа с открытыми границами остается главной целью председательства Австрии в ЕС. Но важной предпосылкой для отсутствия контроля внутри ЕС есть лучшая защита внешних границ Евросоюза,
– заявил Себастиан Курц.

Напомним, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна готовится усилить охрану на своих границах для предотвращения нелегальной миграции, если вступит в силу иммиграционное соглашение в рамках коалиции Германии.

Теги: Новости политики беженцы Европа Австрия
Источник: 24 Канал
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