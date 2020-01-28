В Австрии обратились к ЕС с критикой и призывом из-за "Северного потока-2"

Крупнейшая энергетическая компания Австрии и Центральной Европы считает, что ЕС должен поддержать строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Там утверждают, что Европа прилагает недостаточно усилий для решения ситуации. Об этом заявил глава правления компании OMV Райнер Зеле во время Европейской газовой конференции, пишет "Интерфакс".

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Зеле считает, что США ввели санкции в одностороннем порядке и без консультаций с ЕС.

Ситуация с "Северным потоком-2" вызывает беспокойство с моей стороны. Как может так сложиться, что вы вкладываете в проект миллиарды евро, который законно принят всеми сторонами, а потом этот проект останавливается из-за экстерриториальных санкций,

– сказал он.

Глава правления компании OMV считает, что Европейский Союз делает недостаточно для того, чтобы обеспечить дальнейшее строительство "Северного потока-2".

"Европа должна бороться за независимость энергоснабжения на наш континент, ведь на кону независимость нашего промышленного сектора", – добавил Зеле.

Отметим, похожую позицию выразила Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Она считает, что газопровод соответствует европейскому законодательству, его нужно довести до конца. Ведь от этого выиграют все страны Европы.

Важно знать! Проект "Северного потока-2" на 100% принадлежит России. Одновременно "Газпром" привлекал к строительству иностранных партнеров, среди них – ведущие энергетические компании Германии, Франции и Австрии, в частности OMV.

Санкции против "Северного потока-2"

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Под удар попадают:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метра) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

В частности, трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчасприостановила выполнение работ.

"Северный поток-2" – магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.



Карта "Северного потока-2"