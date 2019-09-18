В автозаках пели гимн Украины, – эксклюзивное интервью с освобожденным моряком Андреем Эйдером

При захвате в плен он получил ряд ранений, а после освобождения почти сразу же признался в любви любимой. Журналисты сайта 24 канала поговорили с самым молодым освобожденным пленным моряком Андреем Эйдером.

В эксклюзивном интервью военный рассказал о пребывании в российском плену, особом отношении российских тюремщиков к незаконно зарешеченным морякам и провокациях других заключенных. А также о том, как наши военные выражали устойчивую позицию в неволе и что их поддерживало больше всего.

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О первых часах плена, "люкс"-камере и особом отношении к украинским морякам

Как относились россияне к вам в первые часы незаконного задержания?

Меня ранили в бедро, коленный сустав и кисть при задержании. Я пришел в себя уже в больнице тюремного заведения. В тот же день сделали операцию. Врачи порой не хотели использовать стерильные перчатки, но я этого не позволял. Справку о состоянии здоровья выбивал с большой дракой.



19-летний матрос ВМС ВС Украины Андрей Эйдер до плена

Когда перевели в московское СИЗО "Лефортово", некоторые тюремщики ко мне относились с пониманием, другие – с враждой и осуждением. Они не имеют права сравнивать украинского военного с российским нарушителем закона. Отношение иногда было как к каким-то наркоманам. Как можно военного удерживать рядом с наркоманом?

В каких условиях содержали?

Я находился в камере два на четыре метра. Она была полностью заставлена ​​и очень тесная: когда кто-то хочет пройти, другому человеку надо присесть. Хотя в камере было двое, однако почему-то поставили одну кровать, если эту железную конструкцию можно так назвать. Я был в камере с ремонтом, холодильником, телевизором и теплой водой.



Плененных моряков незаконно посадили за решетку на 9 месяцев

Хуже всего, что санузел не был отделен даже занавеской, а только отгороженный ширмой высотой по грудную клетку с одной стороны, а с другой были двери, через которые постоянно заглядывали тюремщики. Эта зона полностью под камерой. Я считаю, что надо банально прицепить занавеску, потому что это нарушает человеческое достоинство. Каждый человек имеет право хоть иногда не быть под круглосуточным наблюдением.

Андрей, было ли, так сказать, особым отношение российских тюремщиков к военнопленным украинским морякам?

Когда я находился в "Матросской тишине" в СИЗО-больнице, отношение людей было различным. Некоторые были настроены с пониманием, другие – враждебно. Им даже могло не нравиться выражение лица... В СИЗО "Лефортово" преимущественно относились с, так сказать, уважением, постоянно называли на вы кого-то – даже по имени и отчеству. Впоследствии в "Лефортово" было настолько хорошо, насколько могло быть по закону, который иногда хоть как-то работает в этой стране.



Кого именно из украинских моряков удерживали российские тюремщики

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О провокации российских заключенных и гимне Украины

Пересекались ли в "Лефортово" с другими нашими военнопленными моряками?

В самом СИЗО – нет. Мы перебрасывались несколькими фразами только на суде. А когда нас везли на судебные заседания относительно апелляций, тогда могли общаться и в автозаках. Нас пытались посадить отдельно, но мы всегда требовали, чтобы посадили вместе. Пели Государственный гимн и украинские песни, высказывали свою позицию, как только могли. Доказывали, что мы – военные, а не какие нарушители. Были очень громкими, потому что виделись очень редко.



Первое фото моряков на свободе – в самолете, который вез их в Борисполь

Как относились к вам российские заключенные учитывая вашу национальную принадлежность и убеждения?

Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украину. Я пытался никак не отвечать. Потому что какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможен конструктивный разговор?

Однако были случаи, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым – это Украина. И каждый раз он это признавал!

О звонке к родным и письмах поддержки

Почему присылать письма пленным – действительно необходимо?

Письма – это слова уважения, понимания и благодарности. Каковы бы ни были слова, это поддержка. Может быть, что школьник просто описывает, сколько завтра у него будет уроков, что он сегодня поел, но очень интересно это почитать. Когда читаешь, отвлекаешься, не думаешь о заключении. Приятно получать также открытки с каким-то пейзажами или достопримечательностями: их можно пристроить, чтобы они хоть как-то отвлекали и делали камеру красивой. Если так можно выразиться.

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Что вас поддерживало больше всего?

Кроме большого количества писем из Украины, много поступило из Канады, США, Германии, Франции, даже Китая! Меня поддерживали украинцы из разных уголков мира. Писали письма и россияне, которые понимали, что мы – не нарушители, а военные, которые выполняли свой долг. Все письма поступали с большим опозданием. Письма с новогодними поздравлениями я получил только в августе.

Но не письмами едиными. Российский активист Константин Котов ежемесячно отправлял нам пищу, одежду и все необходимое. Этот человек имеет свою точку зрения и не боится ее показывать, за это его и задержали и посадили на четыре года. Я не согласен с этим, потому что каждый человек имеет иметь право высказывать свое мнение, чтобы мир знал, что происходит. Очень благодарен ему и другим людям, которые помогали.



Котова посадили в России на 4 года де-юре за нарушение правил проведения митингов, однако де-факто – за поддержку пленных украинцев

Консулы и адвокаты делали все возможное, чтобы быстрее избавить нас из плена. Это очень поддерживало меня. Было бы хорошо, если бы на их законные требования реагировали российские тюремщики. Но этого долго просто не было...

А как насчет общения с родными?

О, это отдельная история! Кроме писем, меня поддерживали люди, которые приходили на суд, и те, которые меня ждали дома. За все время только раз удалось поговорить по телефону десять минут с родными. Через полгода после начала плена. Не знаю, как удалось этого добиться. Наверное, благодаря усилиям защитников. Также несколькими фразами с мамой в суде перекинулся, на этом все закончилось. Я жил мыслью, что увижусь с родными. Это наконец произошло.



Родные встречают моряков из российского плена



Андрей Эйдер в первые дни воли признался в любви любимой

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О первых мыслях на свободе, адаптации и деле всей жизни

Какие были первые мысли после выхода из самолета в Борисполе?

Первые мысли были о семье. А на втором плане – хотелось просто пойти в "Макдональдс", поесть фастфуд.

Насколько вам сейчас психологически удалось адаптироваться к свободе?

Кажется, полностью.

Как проходила реабилитация в госпитале?

Весь день по врачам проходил обследование. Помогали как могли, чтобы забрать боль после этого всего.

Каким делом вы в дальнейшем хотите заниматься?

По возвращении в Одессу планирую выучиться на офицера военно-морских сил.

Итак, вопреки всему, эта профессия – ваше призвание?

Да. Почти каждый одессит хочет быть моряком, это всем известный факт. Если ты будешь моряком, то зачем быть гражданским, если можешь воплотить мечту и одновременно защищать свою страну? Вот летом 2018 года я закончил свой лицей и подписал контракт. Пошел и понял, что это мое...



Моряки уже вернулись в Одессу

Этот обмен – историческое событие для украинцев, из российского плена удалось забрать даже тех, кто из-за огромных сроков заключения, преимущественно из-за гражданской позиции, мог просто не дожить до своего освобождения. Можно ли считать этот обмен одним из элементов прекращения российско-украинской войны в Донбассе?

Обмен – это прежде всего возвращение людей домой. Война – очень трудный вопрос, я могу говорить только по обмену. Он должен быть, чтобы родные увидели близких. Как и к чему он приведет, я не могу знать.

В госпитале меня посетили пятый и нынешний президенты Украины. Обоих я пригласил на свою свадьбу. Не понимаю вокруг этого провокаций. Как и не очень понимаю двубокого отношение к нашему освобождению. На грязь стараюсь просто не реагировать.

Знаете, что сейчас важно? И далее поддерживать людей, которые незаконно находятся за российской решеткой по надуманным обвинениям, потому что им это очень нужно.

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