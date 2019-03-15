В Азовском море прошли зрелищные тренировки с участием кораблей и авиации ООС: видео

В акватории Азовского моря прошли тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил.

В ходе тренировок военные отрабатывали отражение воздушного нападения кораблями, поддержку авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведение огня из штатного вооружения кораблей по надводной цели.

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Объединенные силы имеют целью не допустить каких-либо провокаций военного характера в районе проведения ООС. Мы демонстрируем наши силы, мы практически готовы дать адекватный ответ и на море, и в воздухе, и на земле. Это подтверждение того, что часть Азовского моря, которая принадлежит Украине, под контролем ООС,

– отметил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Во время перехода морем корабли совершали маневры и построения в различные боевые строи – противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта.

Тренировки украинских военных в акватории Азовского моря

"Корабли ФСБ Российской Федерации твердо должны быть осведомлены, что там, где есть Украина, там царят законы Украины. Та часть Азовского моря, которая в пределах подчинения Объединенных сил, является нетронутой. Туда допуск кораблей ФСБ РФ запрещен", – добавил Сергей Наев.

Смотрите видео: украинские военные провели тренировки в акватории Азовского моря