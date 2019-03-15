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      В Азовском море прошли зрелищные тренировки с участием кораблей и авиации ООС: видео

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      Тренировки на море с участием Объединенных сил
      Тренировки на море с участием Объединенных сил / Скриншот из видео

      В акватории Азовского моря прошли тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил.

      В ходе тренировок военные отрабатывали отражение воздушного нападения кораблями, поддержку авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведение огня из штатного вооружения кораблей по надводной цели.

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      Объединенные силы имеют целью не допустить каких-либо провокаций военного характера в районе проведения ООС. Мы демонстрируем наши силы, мы практически готовы дать адекватный ответ и на море, и в воздухе, и на земле. Это подтверждение того, что часть Азовского моря, которая принадлежит Украине, под контролем ООС,
      – отметил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

      Во время перехода морем корабли совершали маневры и построения в различные боевые строи – противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта.

      Тренировки украинских военных в акватории Азовского моря

      "Корабли ФСБ Российской Федерации твердо должны быть осведомлены, что там, где есть Украина, там царят законы Украины. Та часть Азовского моря, которая в пределах подчинения Объединенных сил, является нетронутой. Туда допуск кораблей ФСБ РФ запрещен", – добавил Сергей Наев.

      Смотрите видео: украинские военные провели тренировки в акватории Азовского моря

      Точно, влучно та у встановлені терміни – відпрацьовано взаємодію морської та авіаційної компонент Об'єднаних сил #ООС #Операція_ОС Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил під час виконання завдань бойової служби в акваторії Азовського моря в межах району проведення ООС. В подальшому кораблі морської компоненти Об'єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі. Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту. Перевірка бойової готовності та тренування показало відмінну злагодженість кораблів та авіації, їх здатність виконувати бойові завдання точно, влучно та у встановлені терміни. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 14 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Операция Объединенных сил Сергей Наев Вооруженные силы Украины Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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