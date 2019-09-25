В Бахмуте на Донбассе впервые провели всю сессию горсовета на украинском языке: видео

На Донетчине мэр Бахмута (прежнее название – Артемоск) Алексей Рева провел заседание очередной сессии горсовета, как того требует закон, на украинском языке. Впоследствии его инициативу поддержали все депутаты. Произошло такое событие 25 сентября.

Заметим, это впервые в истории всю сессию горсовета в Бахмуте провели на украинском. Ранее городской голова и депутаты в основном использовали русский, даже после того, как приняли закон об украинском языке. Также во время сессий в горсовете Бахмута можно было услышать два языка – русский и украинский, пишет местное издание "Вільне радіо".

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“Уважаемые депутаты и приглашенные, прошу занять свои места и подготовиться к работе. Начинаем процедуру регистрации. Проверьте наличие карт в системе", — начал 133 сессию городского совета Рева.

Инициативу мэра поддержали все депутаты горсовета, даже представитель запрещенной в Украине Коммунистической партии. В итоге все выступления на сессии состоялись на украинском.

В Бахмуте Донецкой области впервые всю сессию горсовета провели на украинском: смотрите видео

К слову, в Украине появилась должность уполномоченного по защите государственного языка. По результатам конкурса, который объявил Кабмин, языковым омбудсменом стал экс-депутат Тарас Кремень. За это место в целом соревновались 11 человек.