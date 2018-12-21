В Барселоне снова начались массовые протесты сторонников независимости и столкновения с полицией
В пятницу, 21 декабря, в столице Каталонии произошли столкновения между полицией и митингующими во время акции протеста сторонников независимости Каталонии, возмущенных намерениями правительства провести в городе так называемое "выездное заседание".
Об этом сообщило издание El Pais.
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Протестующие с самого утра шинами забаррикадировали ряд автодорог в Каталонии. Практически во всех городах региона планировались демонстрации, а наиболее массовые, ожидаемо, в Барселоне, где уже второй день находятся члены испанского правительства.
Заблокированы дороги в Каталонии
Первые столкновения между полицией и участниками акции, организованной "Комитетом защиты республики" начались еще до старта "выездного заседания" правительства Испании. Митингующие начали забрасывать каталонскую полицию пакетами с краской, а также камнями. Полиция в ответ применила силу.
Столкновения в Барселоне
Тогда же задержали наиболее активных. Ведь в центре Барселоны протестующие пытались сносили ограждения, а до пакетов с краской, направленных в сторону правоохранителей, добавились бутылки и дымовые шашки.
Видео об акции протеста в Каталонии:
Известно о семи задержанных участниках столкновений, у одного из них обнаружили самодельное взрывное устройство.
Митинги у Каталонии
Премьер Испании Педро Санчес тем временем уверяет, что на "выездном заседании" правительства не будут подниматься вопросы, касающиеся статуса Каталонии, а лишь будут обсуждаться экономические и социальные проблемы региона.
К слову, испанские и каталонские СМИ, изучая общественное мнение относительно проблемы, которая неожиданно вызвала массовые протесты, показывают, что часть населения считают визит в Барселону испанского правительства провокацией, а часть все еще верит в возможность диалога.
Напомним, 11 сентября в Национальный день Каталонии в Барселоне состоялся массовый митинг в поддержку отделения региона от Испании. На улицах города собрались около миллиона человек. А 1 октября – в первую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии, на улицы Барселоны вышли десятки тысяч людей.
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