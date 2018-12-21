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      В Барселоне снова начались массовые протесты сторонников независимости и столкновения с полицией

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      Протесты в Каталонии
      Протесты в Каталонии / Фото из открытых источников

      В пятницу, 21 декабря, в столице Каталонии произошли столкновения между полицией и митингующими во время акции протеста сторонников независимости Каталонии, возмущенных намерениями правительства провести в городе так называемое "выездное заседание".

      Об этом сообщило издание El Pais.

      Читайте также: В Барселоне прошли многотысячные марши против отсоединения от Испании

      Протестующие с самого утра шинами забаррикадировали ряд автодорог в Каталонии. Практически во всех городах региона планировались демонстрации, а наиболее массовые, ожидаемо, в Барселоне, где уже второй день находятся члены испанского правительства.

      Барселона
      Заблокированы дороги в Каталонии

      Первые столкновения между полицией и участниками акции, организованной "Комитетом защиты республики" начались еще до старта "выездного заседания" правительства Испании. Митингующие начали забрасывать каталонскую полицию пакетами с краской, а также камнями. Полиция в ответ применила силу.

      Каталонія
      Столкновения в Барселоне

      Тогда же задержали наиболее активных. Ведь в центре Барселоны протестующие пытались сносили ограждения, а до пакетов с краской, направленных в сторону правоохранителей, добавились бутылки и дымовые шашки.

      Видео об акции протеста в Каталонии:

       

      Известно о семи задержанных участниках столкновений, у одного из них обнаружили самодельное взрывное устройство.

      Каталонія
      Митинги у Каталонии

      Премьер Испании Педро Санчес тем временем уверяет, что на "выездном заседании" правительства не будут подниматься вопросы, касающиеся статуса Каталонии, а лишь будут обсуждаться экономические и социальные проблемы региона.

      К слову, испанские и каталонские СМИ, изучая общественное мнение относительно проблемы, которая неожиданно вызвала массовые протесты, показывают, что часть населения считают визит в Барселону испанского правительства провокацией, а часть все еще верит в возможность диалога.

      Напомним, 11 сентября в Национальный день Каталонии в Барселоне состоялся массовый митинг в поддержку отделения региона от Испании. На улицах города собрались около миллиона человек. А 1 октября – в первую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии, на улицы Барселоны вышли десятки тысяч людей.

      Теги: Каталония Протесты
      Источник: 24 Канал
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