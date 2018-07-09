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В Башкирии стадо коров забодало детей, их доставили в больницу

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Коровы-лимузины едва не забодали детей до смерти
Коровы-лимузины едва не забодали детей до смерти / milkua.info

В Туймазинский район Башкирии стадо коров забодало трех детей и одну женщину. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает Bash.News.

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Отец одного из детей рассказал, что дети направились в сторону реки Ик собирать прутья для веников, когда на них напали животные.

По дороге на реку они видели большое стадо коров-лимузинов. По размерам они просто огромные, примерно в 2 – 2,5 раза больше, чем обычные коровы. Никто не придал значения стаду, оно находилось на другой стороне поля. А когда они ушли назад, то стадо, в котором было около 200 голов вместе с маленькими телятами, преградило им путь,
– сказал он.

Отец мальчика также добавил, что животные напали сначала на его сына. Все остальные сразу прижались к земле. Женщина, которая была с детьми рассказала, что животные буквально ходили по головам. Пострадавшие пролежали на земле 2,5 часа, пока не приехал пастух и не отогнал стадо. После этого он вызвал на поле агронома и скорую помощь, приехало сразу три бригады.

Врачи уточнили, что девочки 6 и 10 лет и женщина находятся в удовлетворительном состоянии. Девятилетний мальчик сейчас находится в реанимации. У него диагностировали ушибы легких, три сломанных ребра, перелом руки в районе плеча и сильную гематому на голове.

Теги: Жертвы Дети
Источник: 24 Канал
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