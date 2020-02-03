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      В Батуми на выходные: почувствуй гостеприимство Грузии и стань обладателем апартаментов у моря

       
      В Батуми на выходные: почувствуй гостеприимство Грузии и стань обладателем апартаментов у моря

      Если хотя бы раз в жизни вы были в Грузии, то, скорее всего, влюбились в эту невероятно гостеприимную страну.

      Яркая Грузия завораживает морем и горами, непревзойденной кухней, вкусным вином,
      зажигательными танцами и пением, а известное грузинское гостеприимство мало кого оставляет равнодушным.

      Все чаще иностранцы предпочитают отдых в Батуми вместо курортов Турции, Испании или Болгарии. Множество интересных мест для экскурсий, широкие пляжи, вкусная еда и цены – приятно удивляют.

      Батуми для отдыха и бизнеса

      Все больше иностранцев выбирают Батуми не только для отдыха, но и для ведения бизнеса. Город справедливо называют вторым Дубаем – по стремительным темпам роста и туристической привлекательности он вполне подтверждает этот статус.

      Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов сохранить и приумножить сбережения. А покупка недвижимости на берегу моря является одним из популярным способов инвестиций и получения пассивного дохода.

      До того, как принять важное решение, Вы можете на собственном опыте убедиться, какие
      преимущества получите, когда станете обладателем апартаментов в Батуми.

      Какие преимущества бесплатной поездки в Батуми?

      Ежемесячно компания ORBI GROUP – один из крупнейших застройщиков Европы – устраивает поездки, чтобы потенциальные покупатели могли воочию увидеть современный Батуми и оценить все преимущества инвестиций в город.

      Такая поездка – это лучший способ совместить приятное с полезным – отдохнуть на выходных в Грузии и принять окончательное решение о покупке апартаментов на берегу моря.

      Что входит в тур?

      * Перелет в обе стороны;

      * Проживание в 5-звездочных отелях;

      * Просмотр объектов ORBI GROUP;

      * Консультация с менеджером по продажам и полное юридическое сопровождение;

      * Экскурсии по Аджарии;

      * Завтраки и ужины в лучших ресторанах Батуми;

      * Насыщенная развлекательная программа и знаменитые грузинские застолья.

      Как происходит поездка?

      Для бесплатной поездки достаточно зарегистрироваться на сайте orbigroup.ge или обратиться в офис компании в Вашем городе.

      Перелет из Киева в Батуми длится 2,5 часа и виз не требуется. С недавних пор украинцам для поездок в Грузию не нужен даже загранпаспорт, с 1 марта это можно делать по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

      После прилета в аэропорт Батуми вас встречает персональный менеджер, который будет
      сопровождать вас на протяжении всей поездки. Вас поселят в 5-звездочном отеле и, после короткого отдыха, начинается насыщенная программа.

      Что входит в программу?

      Организаторы обещают, что все 4 дня путешествия будут яркими и наполненными незабываемыми эмоциями – от экскурсий по романтическому Батуми до грандиозного гала-концерта.

      На второй день Вы сможете ознакомиться с выгодными предложениями компании ORBI GROUP, узнаете все о доходных апартаментах и получите ответы на интересующие вас вопросы.

      После презентации Вы сможете проконсультироваться с персональным менеджером по продажам и выбрать ваши будущие апартаменты, обсудив все детали приобретения.

      Со своей стороны компания ORBI GROUP обеспечивает полное юридическое сопровождение, все документы на доступном языке, нет никаких скрытых или дополнительных платежей.

      В этот день Вас также ждет экскурсия по старому городу, в Батумский ботанический сад, поездка в красивые места горной Аджарии, старинный Дом вина. Поверьте, этот город никого не оставляет равнодушным!

      А вечером приготовьтесь насладиться известным грузинским гостеприимством, продолжить
      знакомство с непревзойденной местной кухней и знаменитым во всем мире грузинским вином в лучших ресторанах Батуми.

      Последний день поездки будет не менее насыщенным. После завтрака при необходимости Вы сможете завершить процедуру покупки недвижимости, прогуляться ​​ по современному
      европейскому Батуми и выбрать сувениры для родных и близких.

      Почему поездка бесплатная?

      Тур за недвижимостью от ORBI Group продолжается 4 дня и за это время Вы успеете решить все вопросы, связанные с покупкой апартаментов и отдохнуть, насладившись красотой и
      гостеприимством Грузии.

      Такая поездка станет идеальным вариантом для людей, у которых плотный деловой график.

      Такая поездка станет идеальным вариантом для людей, у которых плотный деловой график.
      Если бы Вам пришлось организовывать такое путешествие самостоятельно, то с перелетом,
      проживанием и питанием, оно бы обошлось не менее, чем в 1000 $.

      Для своих клиентов ORBI GROUP предлагает ее бесплатно. При покупке недвижимости стоимость тура входит в цену апартаментов и таким образом поездка станет для Вас бесплатной.

      Отличный вариант сделать отдых приятным и полезным!

      Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.

       

      Теги: Новости Грузии Недвижимость Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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