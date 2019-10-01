В Беларуси увидели проблемы в объединении с Россией и не хотят ее военной базы

Беларуси необходимо решить ряд актуальных проблем перед началом углубленной интеграции с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства. Кроме того, там не хотят размещать военную базу РФ на своей территории.

Из-за маневра страна может потерять до 10 миллиардов долларов, об этом сказал глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью российскому РБК.

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Так, необходимо устранить препятствия в снабжении сельскохозяйственной и промышленной продукции. Кроме того, Беларусь должна урегулировать спорные моменты, связанные с ценами на газ и нефть. Макеев отметил, что Минск заинтересован в том, чтобы решить все это.

В Беларуси также не видят смысла в размещении российской военно-воздушной базы на своей территории. Там отмечают, что в повестке дня российско-белорусских отношений этот вопрос не стоит.

С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты,

– говорит Макей.

Он добавил, что это способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе. Макей подчеркнул, что руководство Беларуси принимает решение, руководствуясь только национальными интересами.

Что происходит между Россией и Беларусью?В Госдуме еще раньше заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.



Кроме того, страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам. Тем не менее, Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Он отмечает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначных в правах.