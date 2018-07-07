В Бельгии создали вкусные email-сообщения

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Бельгии создала сервис автоматических ответов на email для сотрудников, которые уходят в отпуск. Такую кампанию запустили 3 июля.

Об этом сообщает MMR.

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Чтобы коллеги простили отдых и не расстраивались, они получают вкусное утешение от сети ресторанов. Сообщение можно создать на whopperooo.burgerking.be, где нужно указать место назначения, продолжительность отпуска и оставить описание.

Сайт уже автоматически сгенерирует подарочный купон. Далее вам придет сообщение, содержание которого необходимо скопировать в настройки автоответчика и вставить ваучер. Коллега в ответ получит бесплатный бургер, или шейк Oreo.

Промо-ролик нового сервиса от Burger King – смотрите видео

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