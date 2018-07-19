В Бельгии закрыли все аэропорты из-за нарушения работы базы данных о полетах
Бельгийский центр управления воздушным движением заявил о запрете самолетам взлетать или приземляться в любых аэропортах по всей стране. Причина этого – технический сбой в базе данных.
Об этом сообщает Бельгийский контроль за воздушным движением в Twitter.
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Объясняется, что взлет и посадка невозможны, вводится режим так называемого "чистого неба". Он будет действовать, пока не решится проблема. Речь идет о загрузке данных полетов, но что именно было нарушено в работе системы, не уточняется.
По информации The Independent, один из представителей Центра управления воздушным движением Бельгии сказал, что возникла проблема с загрузкой данных и диспетчерские службы не уверены, что вся информация о рейсах верна.